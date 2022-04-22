Yapıcı koltuğunu teslim etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makamını Nurdan Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Tuğçe Naz Çimen' e teslim etti.

Okul Müdürü Begüm Ercan ve öğretmeni Eda Ayaz ile birlikte makama gelen Tuğçe Naz Çimen Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın koltuğuna oturdu. 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Genç Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, İlçe Orman İşletme Müdürü Ayhan Yalçın ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli ile telefonla görüştü ve talimatlarını iletti.

Kaymakamımız Mehmet Yapıcı koltuğunu teslim ettiği Tuğçe Naz Çimen' e başarılı bir hayat diledi.