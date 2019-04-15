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Yapımı tamamlanan mescit ibadete açıldı

Alaplı Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesinde yapımı tamamlanan mescit ibadete açıldı.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karşıyaka Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali arkasında yapımı tamamlanan mescidin ibadete açıldığını söyledi.


Vakit namazlarını mescitte kılınabileceğini ifade eden Tekin, “ Karşıyaka Mahallesinde başladığımız ve kısa sürede yapımını tamamladığımız mescit 100 kişi kapasiteli olup bayanlarımız da ibadetlerini yapabilecekler. Ayrıca bay bayan tuvalet ve abdest alma yeri ve engellilerimiz için engelli rampası bulunmaktadır. Karşıyaka Mahallesi mescidi İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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