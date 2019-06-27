Yaptırdıkları anaokulunu devlete teslim ettiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayırseverler Ahmet Orhan ve Nurdan Oğuz çifti yaptırdıkları anaokulunu Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a teslim etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde daha önce bir ilk ve birde ortaokul yaptıran hayırseverler Ahmet Orhan ve Nurdan Oğuz çifti son olarak aynı okul bahçesine birde anaokulu yaptırdı. 1 yıl önce teslim ettikleri ilk okulun ardından Oğuz çifti bu günde yapımını tamamladıkları anaokulunu teslim etti. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi “Kdz Ereğli'nin kıymetli hayırseverlerinden Ahmet Orhan ve Nurdan Oğuz çiftinin eğitime destekleri devam ediyor. Kendi adlarına yaptırdıkları ilkokulu hizmete açılmasının üstünden bir yıl geçmeden yine okulun bahçesinde yaptırdıkları kendi adlarını taşıyan anaokulunu yapılan protokol ile devlete teslim edildi. Düzenlenen devir teslim törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, hayırsever çift Ahmet Orhan Oğuz ve eşi Nurdan Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ile anaokulunun kurucu müdürü Günay Çankırılı katıldı. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İtibari ile halkımıza ve sevgili çocuklarımıza hizmet vermeye başlayacak olan Nurdan ve Ahmet Orhan Anaokulunun Kdz. Ereğli'mize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Kıymetli hayırseverlerimize Eğitim camiamıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunar, Kdz. Ereğli halkı olarak teşekkürü bir borç biliriz.”