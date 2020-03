Yaralı askerlere moral ziyareti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti'li ve CHP'li Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte İdlib'te yaşanan saldırıda yaralanan Uzman Çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u baba ocaklarında ziyaret ederek moral verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, gazilere ve ailelerine 'geçmiş olsun' dileyerek, Ereğli halkının selam ve sevgilerini iletti.

Sizler bizim gururumuzsunuz

Posbıyık, ülkenin birlik ve beraberliği için şehit ve gazilere minnet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:“Bütün Meclis üyelerimiz ile birlikte ziyarete geldik. Sizler bizim gururumuzsunuz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Siz gazilerimize sağlıklar diliyoruz. Sizler bizim için, ülkenin geleceği için ülkenin bütünlüğü, mutlu olması için canınızı ortaya koyuyorsunuz. Bizim için çok değerlisiniz. Allah uzun ömür versin sizlere. Sizi yetiştiren ailelere de saygılarımı sunuyorum. Böyle ülkesini seven kahraman evlat yetiştirdiği için hepsinden Allah razı olsun."

Posbıyık yaralı askerleri iyileştiklerinde belediyeye davet etti. "Size her zaman kapımız açık. Her türlü desteğe hazırız. Siz bizim herşeyimizsiniz. Bu ülke için canını vermeye hazır evlatlarımıza gönül kapılarımız her zaman açık” dedi.