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Yaralı Doğan ve Baykuş tedavi altında

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş’a sahip çıktı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş'a sahip çıktı.


Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş'a sahip çıktı. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri doğada kanadında yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş'a sahip çıkarak tedavi altına aldı. Doğan ve Baykuş tedavisinin ardından doğaya tekrar salınacak.

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