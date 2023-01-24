Yaralı doğana jandarma şefkati

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında kanadından yaralı olduğu tespit edilen doğan, tedavisi için görevlilere teslim edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timince, önleyici kolluk devriyesi esnasında kanadından yaralı olduğu tespit edilen doğan bulundu. Yaralı doğan, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, tedavisinin devamı ve doğal yaşam alanına bırakılması için Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile beraber hayvanat bahçesine teslim edildi.