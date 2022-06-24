Yaralı ebabil kuşu tedavi edildi

Zonguldak'ta Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan ebabil kuşu tedavi edildi.

Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi mevkiinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı bir ebabil kuşu bulundu. Yaralı kuşun ilk müdahalesi Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu, tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.