İhlas Haber Ajansı

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Yaralı güvercine hayvanseverler sahip çıktı

Zonguldak’ta amatör balıkçıların yere attığı misine güvercinin ayağına dolandı.

Zonguldak'ta amatör balıkçıların yere attığı misine güvercinin ayağına dolandı.


Edinilen bileğiyle göre olay akşam saatlerinde sahilde meydana geldi. İddiaya göre amatör balıkçıların attığı misineler güvercinin ayağına dolandı. Güvercinin çırpındığını gören hayvansever hemen güvercini alarak, kent merkezinde ki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından tedaviye alınan güvercinin ayaklarında misineler temizlenerek pansuman yapıldı. Güvercin tedavisinin ardından ise tekrar doğaya salındı.

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