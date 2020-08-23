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Yaralı kartalın imdadına yetiştiler

Zonguldak’ta vatandaşların yaralı halde bulduğu kartal tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta vatandaşların yaralı halde bulduğu kartal tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi Toyfanlı köyünde yaşayan vatandaşlar kanadın yaralı halde yılan kartalı buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen vatandaşlar, yaralı hayvanı ekiplere teslim etti. Ekiplerin teslim aldığı kartal, bakım ve tedavileri yapılmak üzere Gökçebey ilçesindeki bir hayvanat bahçesine götürüldü. Kartalın; tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılması bekleniyor.

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