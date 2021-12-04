Yaralı katırlara jandarmadan şefkat eli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1'i yaralı halde 2 katır, jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Güneşli Köyü'nde sahipsiz ve yaralı halde katır bulundu. Güneşli Köyü Muhtarı Okan Kayacan tarafından Çaylıoğlu Jandarma ekiplerine haber verildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köye giderek, birinin sağ arka bacağı kırık, iki katırı teslim aldı. Veteriner hekim tarafından ilk tedavileri yapılan katırların, tedavilerin devamı ve barınmaları için İstanbul Yük Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne teslim edildiği öğrenildi.