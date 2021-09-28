İhlas Haber Ajansı

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Yaralı kedinin imdadına itfaiye yetişti

Zonguldak’ta Liman Caddesinde apartman boşluğuna düşen yaralı kediyi itfaiye ekipler kurtardı.

Zonguldak'ta Liman Caddesinde apartman boşluğuna düşen yaralı kediyi itfaiye ekipler kurtardı.


Olay öğlen saatlerinde Liman Caddesinde meydana geldi. Yüksekten apartman boşluğuna düşen kedi yaralandı. Ayağından yaralanan ve düştüğü yerden çıkamayan kedi için itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipler uzun uğraşlar sonucunda yaralı kediyi düştüğü yerden kurtararak tedavisi için rehabilitasyon merkezine getirdi. Tedavi altına alınan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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