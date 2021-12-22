Yaralı kuşun yardımına polis memuru koştu

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde Kaymakamlık binasına çarparak yaralanan kuşun yardımına polis memuru koştu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir kuş Kaymakamlık binasının camına çarparak yaralandı. Kuşun baygın olduğu görev bir polis memuru kuşu kutu yardımıyla içeri alarak tedavi etti. Polis memuru ilk olarak kuşu sıcak bir yere koyarak yiyecek ve su verdi. Ardından kuşun kendine gelmesiyle polis memuru büyük sevinç yaşadı. Polis memurunun bu örnek hareketi arkadaşları tarafından büyük takdir topladı.