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Yaralı martı tedavi altına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi Cehennemağzı Mağaraları mevkiinde ayağının biri kırık vaziyette martı bulundu. Martıyı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen yetkililer bakım ve tedavisi için yaralı martıyı teslim aldı. Martının tedavi süreci bittikten sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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