Yaralı Şahin tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Kdz. Ereğli ilçesinden ihbar alan DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü personeli olay yerine giderek, vatandaşlar tarafından muhafaza altına alınan yaralı şahini teslim aldı. Veteriner kliniğine götürülen ve burada muayenesi yapılan şahinin kanadında saçmalar bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile kanadındaki saçmalar temizlenen yaralı şahin burada müşahede altında tutulacak. Yaralı şahinin tedavisinin ardından DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden tabiata salınacağı belirtildi.