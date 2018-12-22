Yardım Sevenler Derneği tarafından dayanışma kahvaltısı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Devrek Şubesi tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı Devrekli vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Organize edilen kahvaltı programı ile ilgili bilgi veren Devrek Yardım Sevenler Derneği Başkanı Hülya Karadayı, ” Bugün derneğimiz tarafından düzenlenen kahvaltı programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Davetlilerimizin destekleri ile hayata geçirdiğimiz bu etkinlik Devrekli olup ta Devrek dışında eğittim gören 27 tane ihtiyaç sahibi üniversite öğrencimize burs vermekteyiz ve ayrıca da yardıma muhtaç ailelere destek gayesiyle düzenlemiş olduğumuz bir organizasyondur. Düzenlediğimiz geziler ve organize ettiğimiz yemek ve kahvaltılarda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu