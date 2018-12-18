Yarı olimpik yüzme havuzu yetişkinlere de kapılarını açtı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 4 yıl önce yapımına başlanan 500 kişilik yarı olimpik yüzme havuzu yetişkinlere de kpılarını açtı.

2014 yılında Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde yapımına başlanan 500 kişilik yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı.

ZYüzme havuzunun faaliyete geçmesiyle birlikte küçüklerin ardından yüzme havuzu yetişkinlere de kapılarını açtı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel, yapımı tamamlanan Kilimli yüzme havuzu hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel, yüzme havuzunun faaliyete girmesiyle yetişkinlere de kapılarını açtıklarını söyleyerek, ‘'Kilimli yüzme havuzunun işlemleri tamamlanmış olup tahmini olarak 3 hafta önce, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol neticesinde yüzme bilmeyen kalmasın projesi başlatıldı. 3 haftadır devam ediyordu bu projemiz. Yetişkinlere havuzumuzu açmamıştık. Bu akşam itibariyle de yetişkinlere havuzumuzu açıyoruz. Hafta da 2 gün bayan ve 2 gün erkek olarak yetişkin grubumuza da havuzumuzu açmış bulunuyoruz. Zonguldak gerçekten güzel bir tesise daha kavuştu. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz''dedi.