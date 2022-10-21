Yarışma birincisi Aşçılık Programı öğrencilerinden Özölçer'e ziyaret

Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

13-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yarışmada yöresel yemek kategorisinde birinci olan öğrenci Fatma Zehra Aydın ve hazırladığı tabak ile üniversitelerarası kategoride birinci olan öğrenci Berfun Çağlar'a ziyarette Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Söylemez, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İbrahim Kadem, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kazkondu ve Öğr. Gör. Erol Kesgin eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, elde edilen başarının gurur verici olduğunu ifade etti. Öğrencileri ve öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Özölçer, günün anısına öğrencilere bröve ve Aşçılık programını temsilen Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Söylemez'e tabak plaket hediye etti.