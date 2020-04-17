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Yasağa saatler kala Zonguldak halkı sokağa akın etti

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar adeta sokağa akın etti.

Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar adeta sokağa akın etti.


30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 17 Nisan ile 19 Nisan 2020 tarihleri arasında getirilecek olan sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar sokaklara akın etti. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere Cumhuriyet Caddesi'nde yaya ve araç yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sıklaştırdığı kentte; vatandaşlar yasak öncesi alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.


Maske kullanımı ve sosyal mesafe uyarılarının sık sık hatırlatıldığı kentte hoparlörlerden "Havanın ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" anonsları yapıldı. Vatandaşlar banka şubeleri önünde kuyruklar oluşturdu.


Trafik ekipleri kentin giriş ve çıkışlarındaki denetimlerini sürdürüyor.

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