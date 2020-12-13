Yasaklı ırk köpekleri satarken yakalandı, 38 bin 252 lira ceza yedi

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden yasaklı ırk köpek satışı ilanı veren şahıs, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından yapılan baskınla yakalandı. Köpekler ekiplerce muhafaza altına alınırken, şüpheliye 38 bin 252 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden N.A. kullanıcı isimli profil tarafından yasaklı ırk köpek satış ilanı verildiği bilgisi üzerine siber devriyeler tarafından profil sahibinin kimlik bilgileri tespit edildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri tarafından N.A.'nın adresinde yapılan araştırmada yasaklı ırk köpeklerin F.A.'ya ait olduğu tespit edilerek, üçü yavru 4 adet Amerikan staffordshire terrier ırkı köpek muhafaza altına alındı. F.A. isimli şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca her bir köpek için 9 bin 563 TL olmak üzere toplam 38 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan köpekler ise belediye veterinerine teslim edildi.

Vatandaşların hayvan hakları konularıyla ilgili HAYDİ aplikasyonu üzerinden bilgilendirmede bulunabileceği hatırlatıldı.