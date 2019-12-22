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Ya?l? adam a?a?ta otururken kalp krizi ge?irdi

Zonguldak’?n ?aycuma il?esinde odun yapmak i?in gitti?i da?da kalp krizi ge?iren ya?l? adam hayat?n? kaybetti.

Zonguldak'?n ?aycuma il?esinde odun yapmak i?in gitti?i da?da kalp krizi ge?iren ya?l? adam hayat?n? kaybetti.


Edinilen bilgiye g?re, il?eye ba?l? Basat k?y?nde ya?ayan 65 ya??ndaki Hasan Yan?k, odun yapmak i?in k?y?n?n yukar?s?ndaki ormana gitti. K??l?k odununu yaparken a?a?ta oturur vaziyette kalan Yan?k'?n yak?nlar? hi? k?p?rdamadan durdu?u i?in ya?l? adama seslenerek yard?m etmek istedi. A?a?tan indirilen ya?l? adam i?in 112 Acil servisi ve jandarmadan yard?m istendi. Talihsiz adam?n kalp krizi ge?irdi?i ve hayat?n? kaybetti?i anla??ld?. N?bet?i cumhuriyet savc?s? taraf?ndan olay yerinde inceleme yap?ld?. ?len ya?l? adam otopsisi yap?lmak ?zere ?aycuma Devlet Hastanesi morguna kald?r?ld?.

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