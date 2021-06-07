Yaşlı adam iki metre yüksekten beton zemine düştü

Zonguldak'ta Terakki Mahallesinde yaşlı adam 2 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. A.K(67)isimli yaşlı adam dengesini kaybederek 2 metre yüksekten beton zemine düşerek başından ve kolundan yaralandı. Bir anda kanlar içinde kalan A.K için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler A.K isimli yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.