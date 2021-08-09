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Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı

Zonguldak Alaplı’da maaş almak için sırada bekleyen yaşlı adam bir anda bayıldı ve kafasını beton zemine çarptı.

Zonguldak Alaplı'da maaş almak için sırada bekleyen yaşlı adam bir anda bayıldı ve kafasını beton zemine çarptı. Kafasından kanlar akan yaşlı adam ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Edinilen Bilgilere göre, Alaplı PTT'de sıra alarak maaşını çekmek için beklemeye başlayan Mustafa Yaman, yaşanan yoğunluk ve sıcağa dayanamayarak aniden başı dönerek yere düştü. Düştüğü yere başını çarpan Mustafa Yaman başından kan gelmeye başladı.


Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri tarafından tansiyonu ölçülen yaşlı adam sedye ile ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

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