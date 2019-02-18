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Yaşlı kadın asansör boşluğunu düştü

Zonguldak’ta asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı.

Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı.


Olay sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Şerif Cansızoğlu sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Topuzoğlu, asansöre bineceği esnada bir buçuk metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Topuzoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Topuzoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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