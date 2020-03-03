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Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşlı kadın evinin çatısında ipte asılı şekilde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı kadın evinin çatısında ipte asılı şekilde bulundu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ayvazlar köyünde yaşayan 68 yaşındaki Z.A. evinin çatısında asılı şekilde bulundu.


Sabahtan beri ailesinin ve komşularının ulaşamadığı yaşlı kadın, iki katlı evinin çatı kısmında ailesi tarafından, ipte asılı vaziyette bulundu. Olay yerine 112 Acil servisi ve jandarma çağrılarak yardım istendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu Z.A.'nın saatler önce öldüğü teşhis edildi. Nöbetçi savcının olay yerine gelmesi ile yaşlı kadın Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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