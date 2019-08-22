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Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bahçede çamaşır asarken yılanın soktuğu yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bahçede çamaşır asarken yılanın soktuğu yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.


İddiaya göre, Ormanlı köyünde 85 yaşındaki Emine Teke evinin önündeki bahçeye çamaşır asmaya çalışırken kendisini yılan soktu. Durumu fark etmesi üzerine yaşlı kadın çığlık atarak yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı kadına ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının zehirlenip zehirlenmediği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Yaşlı kadının yakınları ise yılanı yakalayıp öldürdü.

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