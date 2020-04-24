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Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

Zonguldak’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi.

Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi.


Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi. Karaman beldesinde ikamet eden 66 yaşındaki Şahinde Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak muhabbet kuşu istedi. Sağlam'ı ziyaret ederek Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu Sağlam'a teslim etti. Şahinde Sağlam isteğini kırmayan muhabbet kuşunu getiren ekiplere teşekkür etti.

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