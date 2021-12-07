Yavaş, "Spor salonu en modern salonlardan birisi olacak"

Zonguldak'ın Alaplı Gazeteciler Derneği'nin yeni hizmet binasında dernek başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Alaplı Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Yavaş ve çalışma arkadaşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilçedeki yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Alaplı Kapalı Spor salonunun çelik aksamı hariç bütünü ile değişeceğini ifade eden Yavaş şöyle konuştu; “Alaplı kapalı spor salonundaki tamirat ve yenileme çalışmaları tamamlandığı zaman bölgenin en modern salonlarından birisi olacak. Salonun çatısı, elektrik hatları, su boruları, ısıtma sistemleri, pencere ve camları tamamen değişiyor. Tribünün altındaki depolar raf sistemi ile daha kullanışlı hale geliyor. İki adet ekstra dinlenme odası ile mescit de yapılıyor. Kısaca kapalı spor salonu çelik aksamı haricinde tamamen yeniden yapılıyor."

"Yüzme havuzunda 300 öğrenci yüzme öğrendi"

Alaplı'da portatif yüzme havuzunda 300 öğrencinin kurs görüp yüzme öğrendiğini belirten Yavaş; ”Üç erkek ve bir bayan yüzme hocasıyla 300 öğrencimize yüzme havuzunda yüzme kursu verdik. Zaman çok kısa olsa dahi yüzme kurslarına çok yoğun ilgi oldu. Portatif yüzme havuzumuz 12 ay kullanılacak şekilde üzeri bakanlığımız tarafından üzere kapatılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Özellikle ev hanımlarımızdan yoğun yüzme kursu talepleri var. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürdürüyoruz. İnşallah yeni sezonda üzeri kapatılmış şekilde hem minik çocuklarımız, hem yetişkin hem de büyük bayanlara yönelik yüzme kurslarımızı başlatacağız” açıklamasında bulundu.

"Alaplı'da ilk defa boks kursuna başlattık"

Alaplı'da boks, jimnastik ve bazı kursların ilk defa açıldığını ifade eden Yavaş; “Alaplı'da ilk defa boks branşını hayata geçirerek 30 öğrenci ile kurslara başladık. Beden Eğitimi öğretmeni milli boksör Serengül bayrak hocamız ile boks branşının kurslarına başladık. Ayrıca jimnastik branşı yoğun ilgi görmeye başladı. Okçuluk branşında kurslar haftada dört gün olmak üzere 20 öğrenci, güreş branşında 40 öğrenci tenis kortunda ise 14 öğrencimiz, voleybol, Taekwondo ve para voleybol branşlarımızda öğrencilerimiz kurslarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.