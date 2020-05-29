İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru karacayı biberonla beslediler

Zonguldak’ta annesi bulunamayan yavru karaca ekiplerce koruma altına alındı.

Zonguldak'ta annesi bulunamayan yavru karaca ekiplerce koruma altına alındı. Karaca, ekiplerce biberon ile beslendi.


Devrek ilçesine bağlı Aksu köyündeki Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yalnız bulunan yavru karaca; annesinin geri dönme ihtimaline karşı, ekiplerce güvenli mesafeden gözlem altına alındı. Ancak uzun süren bekleyişe rağmen karacanın annesi geri dönmedi. Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri yalnız kalan yavru karacayı koruma altına aldı. Biberona süt dolduran ekipler, yavru karacanın karnını doyurdu.


Koruma altındaki karacanın annesinin bulunmasının ardından yeniden doğaya salınması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.