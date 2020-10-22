İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru köpeği tüfekle yaraladılar

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Mert Ekşi'ye ait aylık sahipli köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı. Devrek Mekekler Caddesinde meydan gelen olayla ilgili Devrek Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan Mert Ekşi, ”Bunu yapanlar insan olamaz bu hayvanı ateş ederek yaralayanların bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyorum” diye konuştu.


Tedavisi için köpeğini aracıyla Zonguldak'a götüren Ekşi'nin köpeğini vuran veya vuranlar için polis geniş çağlı soruşturma başlattı

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.