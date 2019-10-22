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Yaya Geçidi çizgileri boyanıyor

Alaplı Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yapılan , trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergâhlarda ki kavşaklarda yaya çizgileri boyandı.


Alaplı Belediyesi ekipleri ve Emniyet tarafından trafik akış güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlayan yaya geçidi çalışması Yalı Kavşağında gerçekleştirildi. Alaplı Emniyeti tarafından yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçitleri dayanıklılığı yüksek sarı-beyaz renkte kompenantlı yol çizgi boyası ile boyanıyor.


Yetkililer yapılan çalışmalarla, şehir içindeki trafik akışının daha uygun hale getirilmesi ve vatandaşların trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtildi.

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