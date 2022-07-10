Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken bir otomobilin çarptı şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin çarşı meydanı kavşağında meydana geldi. Nihat Kantarcı Caddesi'nden İstasyon Caddesi'ne gitmekte olan G.A.'nın kullandığı 67 AP 395 plakalı otomobil yaya geçidinden geçmekte olan K.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğe doğru fırlayan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı K.B. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu için yaralı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.