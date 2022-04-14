İhlas Haber Ajansı

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Yaya geçidinin yeri değiştirildi

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinin merkezinde olan yaya geçidi kavşakta trafiğe engel olması ve uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle yeri değiştirildi.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinin merkezinde olan yaya geçidi kavşakta trafiğe engel olması ve uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle yeri değiştirildi.


İlçenin merkezinden Lennestadt Caddesi istikameti yönünde olan yaya geçidinin uzun zamandır trafiğe engel çıkarması nedeniyle yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Yaya geçidinin olduğu alan bariyer ile kapatılarak yayalara geçiş için kapatıldı. Uzun yıllardır sorun hale gelen ve yapılan girişimlerle trafiğin rahatlaması bekleniyor.

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