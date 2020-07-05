İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaya şeridinden geçmeyen yayaya otomobil çarptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaya yolundan yürümeyen kadına araç çarptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaya yolundan yürümeyen kadına araç çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza ilçenin Lennastard caddesinde meydana geldi. Çarşı istikametinden Pehlivanlar Mahallesine doğru seyir halinde olan Fazlı Y.'nin (38) kullandığı 06 GF 4016 plakalı araç, yaya şeridinden geçmeyen Sakine G.'ye (88) çarptı. Yolun sağ tarafından yaya olarak yürüyen yaşlı kadın, yaya şeridine 10 metre kala dikkatsiz şekilde karşıya geçerken aracın çarpmasıyla yola düştü. Olay yerine kısa sürede gelen ambulansla yaşlı kadına ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu yaşlı kadın kontrol amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.