Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Fener İlkokulu önünde ‘Yayalara öncelik duruşu, Hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla ‘Yayalara öncelik duruşu, Hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı.

Zonguldak'ta yaya farkındalık etkinliği Fener İlkokulu önünde gerçekleşti. Fener İlkokulu önünde yapılan etkinliğe; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Ellerinde döviz ve pankartlarla Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, kırmızı yaya geçidinden karşı şeride geçtiler.

Programın önemine ilişkin açıklama yapan Vali Tutulmaz; “ Malumunuz üzerine son 2 yılda, ülkemizde ciddi anlamda trafik bilinçlendirme kampanyaları yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımız bu kampanyanın önemli bir parçası. Bakanlığımızda bu kampanyanın yürütücüsü. Biz bugüne kadar gerek trafik eylem planında gerek kara yolları stratejik belgesinde yaya ile ilgili önemli kurallar var. Bugüne kadar yapılan araştırmalar şunu göstermiş trafikte yerleşim yerlerinde kazalarda ciddi ölümler olduğu tespit edilmiş. Bu kampanyalarla daha sağlıklı şekilde hareket edebilmeleri için hem yayalarımıza düşen sorumlulukları Hem de sürücülerimize düşen sorumlulukları hatırlatmak istiyoruz. Hepimiz bir yayayız bu çerçevede öğrencilerimizle beraber kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle beraber vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki hepimiz yayız hepimiz risk altındayız. Bu riski giderecek yek şey önceliğimiz bizim gidermemiz gerek. Daha sonra da sürücülerin dikkatli olmasıdır. Biraz da sürücülerimizi yaya geçitlerini hatırlatıyoruz yaya geçitlerinde eğer trafik polisi yoksa eğer ışık yoksa yaya geçidinde öncelik yayanındır. Sürücülerimiz bu konu da daha duyarlı olsunlar. Sağlıklı kazasız bir yol diliyoruz” dedi.