“Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” etkinliği

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla 11.00 ile 14.00 saatleri arasında İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce etkinlik yapıldı.

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” temalı kampanya ile farkındalık oluşturuldu. Karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mevlüt Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Özkan Yıldırım, Zabıta Müdürü Mürsel Çoban, Mimar Sinan Ortaokul Müdürü Mesut Öner ve öğrenciler katıldı.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, öğrencilerle birlikte sürücülere tavsiyeler ve uyarılarda bulunarak kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamak ve yayalara geçiş hakkını vermek zorunda olduklarını hatırlattı. Etkinlik sonrası Kaymakam Göze, “Her yıl bakanlığımızın özellikle yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak için yılın aynı günü aynı saatinde tüm il ve ilçelerde ortak düzenlediği bir etkinlik var. Yaya geçitlerinde yıllara uygulanması gereken önceliğin tüm topluma yayılması bu bilincin arttırılması için bu etkinliği yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde saat 11:00'de başlayan etkinliği biz de ilçemizde yaptık önce öğrencilerimizi bilinçlendirip sonra da öğrencilerimiz sürücüleri anlatıyor, sürücülerimizde zaten bilinçli biz de hatırlatmış oluyoruz” dedi.

“Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu” ana temalı kampanya için hazırlanan görselleri öğrenciler sürücülere vererek bilgilendirmede bulundu.