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Yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki bir AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul yol ayrımı istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden Berkan A.(30) idaresindeki 16 SDP 12 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan yaya çarpmamak için hamle yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o esnada kazayı tesadüfen gören arkadaşı yaptı. Vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Berat A.'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesini ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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