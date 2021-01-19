Yaylada mahsur kalan 16 kişi ekiplerin zorlu mücadelesiyle kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gündür kar devam eden yoğun kar yağışı öncesi yaylaya çıkan 16 kişi, sığındıkları bir evden ekiplerin zorlu kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Alaplı İlçesi, Gümeli Beldesi Bölüklü Yaylası'na, iki gündür devam eden yoğun kar yağışı öncesi çıkan 1'i çocuk, 1'i Kadın olmak üzere toplam 16 kişi, son iki gündür şiddetini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için bölgede şiddetli kar yağışına rağmen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özel idare ve Gümeli Belediyesi ekipleri ve Kdz-Offroad Kulübü desteği ile kurtarma çalışmalarına başlandı.

Zor doğa koşulları sebebiyle Bolu İl Jandarma Komutanlığından (1) JAK (Jandarma Arama Kurtarma) Timi takviye olarak çağrılarak kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgede görevlendirilen tüm ekiplerin müşterek çalışması sonucunda Bölüklü Yaylası'nda mahsur kalan 16 kişiye saat 02.30 sıralarında ulaşıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının olduğu öğrenilirken saat 08.45 itibariyle Alaplı ilçe merkezine getirildiler.