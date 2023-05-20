Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlardaki yerini aldı

Zonguldak'da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, hasadı yapılan mevsimin ilk kirazları da tezgahtaki yerini aldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meyve satışı yapan Serhat Akkaya, kirazların sezonun ilk hasadı olduğu için yüksek fiyattan satıldığını söyledi. Akkaya, “Erik ve çilekten sonra kiraz da Alaplı'da tezgahlarına indi. Geçen hafta kilosunu 130 lira olan kiraz, mevsiminin gelmesiyle 65 liraya kadar düştü. Kiraz tezgahlarda bollaştıkca daha da fiyatlar düşecektir. Bu sene kirazda bolluk var, ilerleyen günlerde fiyatının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Diğer yaz meyvelerinin'de düşmesini bekliyoruz” dedi.