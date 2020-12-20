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Yazı İşleri Müdür Vekili korona virüse yenik düştü

Uzun yıllardan bu yana Devrek Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan Şayeste Karagöz, hayatını kaybetti.


Uzun yıllardır Devrek Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev alan ve en son Belediye Yazı İşleri Müdür Vekilliği görevini yürüten Şayeste Karaöz'ün yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması neticesinde evinde tedavi görüyordu. Evinde birden fenalaşması üzerine çağırılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Karaöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 59 yaşında hayata veda eden Şayeste Kaöz, Devrek şehir mezarlığında toprağa verildi.

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