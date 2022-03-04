Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkez Kokaksu mevkiinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerine çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar sonucunda B.A., E.Y., T.S. ve A.D. isimli şahıslar, çalınan malzemeler ekranlı koltuk başlığı, kulaklık, gösterge paneli, akü, araba parçaları ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.