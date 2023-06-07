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Yem yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.


Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı eski Devrek yolu üzeri Şamlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan M.K. idaresindeki 54 ABJ 749 plakalı yem yüklü tır virajı dönmek istediği sırada dorsenin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Yol, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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