Yemek yerken fenalaşan adam hastanelik oldu

Zonguldak’ta yemek yediği sırada fenalaşan adamın imdadına ekipler yetişti.
Zonguldak'ta yemek yediği sırada fenalaşan adamın imdadına ekipler yetişti. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. E.G. isimli vatandaş yemek yediği sırada fenalaştı. Acil sağlık ekiplerinden yardım isteyen E.G.'ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Kalp krizi şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan E.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.