İhlas Haber Ajansı

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Yemekten sonra işçiler zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iftar yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 30 işçi hastaneye başvurdu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iftar yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 30 işçi hastaneye başvurdu.



Filyos'taki liman inşaatında çalışan işçiler iftarda yedikleri yemekten sonra mide rahatsızlığı şikayetleri yaşadı. İddiaya göre haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Limanda özel bir firmada çalışan 50 işçiden 30'u Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruştursa başlatıldı.


Akşam yemeğinde ise tavuk sote, bulgur pilavı, salata, çorba ve tatlı olduğu öğrenildi.

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