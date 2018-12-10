Yemenli öğrenciler destek istedi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören Yemenli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret ederek destek istedi.

Türkiye'deki Yemenli Öğrenciler Derneği Başkan Yardımcısı Sohaib Alhumidi ve Türkiye'deki Yemenli Öğrenciler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Ahmed Alhuthaifi, yönetim kurulu üyeleri BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti. Ziyarette BEÜ'de öğrenim gören Yemenli öğrencilerin gelecek yıldan itibaren sayısının artması ve öğrenim gören Yemenli öğrenciler etkinliklerinin gerçekleştirebilmesi için destek istendi. Rektör Çufalı da gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Çufalı'ya Yemenli öğrenciler tarafından hediye takdim edildi.