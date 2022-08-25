Yen sezona hazırlanan balıkçılar palamuttan umutlu

Zonguldak'ta Eylül ayında kalkacak olan av yasağına hazırlanan balıkçılar, palamuttan umutlu olduklarını ifade ettiler.

Kozlu ilçesindeki limanda 1 Eylül öncesinde ağlarını tamir eden balıkçılar yen sezonda palamuttan umutlu olduklarını ifade ettiler. Teknenin bakım ve onarımının yanı sıra hasarlı ağları onaran balıkçılar, av yasağının kalkmasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Kozlu Su Ürünler Kooperatif Başkanı Ergün Kahya, "Kıyı balıkçıları olarak biz hazır bulunuyoruz. Endüstriyel balıkçılar da 1 Eylül'de avlanma sezonuna başlayacaklar. Bu sene yağışların bol olması nedeniyle her türlü balığın çok olacağını düşünüyoruz. Yağmurların yağmasıyla, ırmaklardan gelen hayvansal planktonları yiyen hamsi, çaçanın bol olması demek palamut balığının bol olması demektir. Bu sene palamut kıyı balıkçılığı açısından erken başladı. 10 Ağustos'tan bu yana bol palamut oldu. Bu aralar havaların ısınmasından dolayı azaldı ama bu sene balıkçılık çok güzel olacak. Özellikle palamut açısından bol olacak. Bizim çıkış noktamız olan Kozlu Balıkçı Barınağı'nda geçen yıl bin 500 kilogram balık çıktı. Bu sene biz bunu rekorla kırılacağını tahmin ediyoruz. 2022-2023 sezonunun balıkçılarımıza bol avlar, bol şanslar diyorum. Rastgele diyorum. Endüstriyel balıkçılar bir yandan palamut diğer yandan hamsi ağlarını onarıyorlar. Ordu'dan çalışanlar geldi. 1 Eylül'e kadar hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah bu sene halkımızın bol bol palamut yiyeceğine eminiz" diye konuştu.