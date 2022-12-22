Yengesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Zonguldak'ta av tüfeğiyle yengesi Derya Tunçdemir'in ölümüne sebep olan Ersin T. hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Edinilen bilgiye göre Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak'ta Engin ve Ersin T. Kardeşler arasında iddiaya göre babalarının evi terk edip gitmesi sebebiyle tartışma çıktı. Bunun üzerine Ersin T., evden aldığı av tüfeğini yanına aldı. Kardeşi Engin T.'nin gelmesini beklediği sırada odaya gelen yengesi Derya Tunçdemir duruma engel olmaya çalıştı.

Bu sırada tüfek ateş alınca yengesi Derya Tunçdemir ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan üç çocuk annesi Derya Tunçdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Ersin T. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır ceza mahkemesi iddianameyi kabul etti, ağırlaştırılmış müebbet talebi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. “Kadına karşı kasten öldürme” suçundan hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ersin T.'nin soruşturmadaki ifadesinde babasının evi terk etmesinden dolayı çıkan tartışma sonrası ağabeyinin peşinden geldiğini düşünerek kendisini savunma amaçlı gittiği odada tüfeği yanına aldığını söylediği yer aldı.

Zanlı Ersin T., odaya gelen yengesini Derya Tunçdemir'in tüfeğin namlusunu tuttuğunu bu sırada silahın bilinmeyen bir sebeple ateş aldığını ve yengesinin yaralanarak yere düştüğünü olayın da kaza sonucu yaşandığını öne sürdü.

Vücudundan 35 saçma tanesi çıkarılmış

Engin T. ise eşinin çocukları almak için eve gittiğini bu sırada eşinin vurulduğunu duyduğunu söyledi. Otopsi raporunda Derya Tunçdemir'in bedeninden 35 saçma tanesi çıkarıldığına dikkat çekildi. İddianamede Ersin T.'nin tüfeği bilerek ve isteyerek eline aldığını, Engin Tunçdemir'e yönelse de araya giren yengesini kasten öldürdüğüne kanaat getirildi.