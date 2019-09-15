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Yeni eğitim öğretim yılında kahvaltı etkinliğinde buluştular

Zonguldak Mimar Sinan İlkokulu, Ortaokulu ve Anasınıfı öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılında kahvaltı etkinliğinde buluştular.


Mimar Sinan İlkokulu,Ortaokulu ve Anasınıfı; İlköğretim Haftası etkinliği kapsamında yaklaşık 600 öğrenci, okul personeli ve veliler ile beraber kaynaşma ve yeni eğitim öğretim yılına merhaba demek için kahvaltı etkinliği düzenledi. Öğrenciler kahvaltı sonrası müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Yeni eğitim dönemine eğlenceli bir etkinlikle merhaba diyen öğrenciler etkinlik sonrası neşeli bir şekilde derslerine girdiler.

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