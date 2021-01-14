Yeni emekli madencilerden Demir'e veda ziyareti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nden emekliye ayrılacak olan maden işçileri Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'e veda ziyaretinde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nden emekliye ayrılacak olan maden işçileri Tuncay Ese, Fahrettin Özkiren, Ersan Çıtak, Zafer Can, Emrullah Tarhan ve Hüseyin Kaya, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'e veda ziyaretinde bulundular.

Emekli olacak maden işçileri Demir'e çalışma hayatlarında verdiği destek ve dayanışmalarından dolayı teşekkür ederek sendikacılık görevinde başarı dileklerinde bulundular.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, yeni emekli olacak maden işçilerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Demir, TTK'dan 2020 yılında 387 kişinin emekli olduğunu söyleyerek; “2021 yılı Ocak ayında ise bugün itibarı ile 21 arkadaşımız daha emekli oldu. Bu arkadaşlarımız doğrudan yeraltında üretimde çalışan insanlar. Bu kadar insanın bir anda emekli olması çok önemli bir kayıptır. Özellikle TTK gibi emek-yoğun üretim yapılan bir kurum için ise çok daha önemli bir durum. Yerli ve milli üretim hedeflerimiz diyen ülke yöneticilerimiz, kurumda var olan işçi açıklarını yeni emekliliklerle içinden çıkılamaz hale gelmeden acilen gidermelidir. Kurum TTK norm kadrosunda üretim yapacak hale geldiğinde üretimde belirlenen hedefler tutturulacak ve dövizimiz dışarıya gitmeyecek. Yeni istihdam alanları oluşturacak, işsizimize iş, evine aş olacaktır” dedi.

Demir, emeklilik hayatlarında mutluluklar dilerken, Sendikalarının ve yöneticilerinin kendilerine her zaman kapılarının açık olduğunu vurguladı.