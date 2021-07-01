Yeni tesis Şalvarspor - Yazmalıspor maçıyla açıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, 2 semt sahasını daha gençlerin hizmetine açtı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2013 yılından itibaren toplamda 11 semt sahası hizmete açtıklarını belirterek “Bundan sonra yer buldukça gençler enerjisini doğru yolda harcasın diye spor sahaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından yapılan 2 semt sahası daha gençlerin hizmetine açıldı. İlk açılış Uzunmehmet Mahallesi Karga Sokak'ta yapıldı. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve mahalle sakinlerinin de hazır bulunduğu açılışta Başkan Halil Posbıyık, 397 metrekare halı sahanın gençlere hayırlı olmasını diledi. Posbıyık burada yaptığı konuşmada; “Karga Mahallesi benim mahallem. Ben burada büyüdüm. Meclis üyelerimiz Yahya Çakır ile Yılmaz Partlak bize geldiler saha talebinde bulundular. Mülkiyet sorunu olmayan yer bulduğumuzda biz çocuklara, gençlere futbol sahası, voleybol sahası yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu saha 397 metrekare. Sahilde açılışını yapacağımız yer de 450 metrekare. 2 sahayı 250 bin TL maliyetle yaptırdık. 9 semt sahası yaptırmıştık bunlarla birlikte 11 semt sahamız oldu. Bundan sonra yer buldukça gençler enerjisini doğru yolda harcasın diye spor sahaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Şalvarspor - Yazmalıspor gösteri maçı yaptı

Ereğli Belediyesi'nin yeni yaptırdığı 2'nci semt sahası sahil ofis yolu üzerinde açıldı. Başkan Posbıyık, açılışta gösteri maçı yapan Şalvarspor - Yazmalıspor'un kuruluş sürecinden bahsetti, Türkiye Kadın Futbol Ligi'nin kurulmasında ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Kız Futbol Takımı'nın Türkiye'de temelini attığımızda o zamanlarda Şalvarspor, Yazmalıspor ile başlamıştık işe. O yıllar çok zor yıllardı çünkü evlerinden, ailelerinden futbol için kızları almak mümkün değildi. Şehirlerarası gittiğinde kızımızın başına bir iş gelir diye korkuyla vermiyorlardı. Ben Belediye Başkanı Halil Posbıyık olarak onlara kefil oluyordum, ailelerinden kızları futbol için alabiliyorduk. Bugün gösteri maçı yapacak olan Yazmalıspor ve Şalvarspor ile Kaptaş'ta ilk sahaya çıktık. O sıralar Türkiye'de ve Arnavutluk'ta Kadın Futbol Ligi yoktu. Federasyonun aklına gelen ilk yer Kdz. Ereğli oldu. Çünkü Şalvarspor, Yazmalıspor Türkiye'de çok reklam olmuştu. Federasyon bize takım çıkartın dedi ve mesela çıkardığımız takımdan Ece şuanda Amerika'da, Ebru Gaziantep'te, Berna Beşiktaş'a geçti. Derya var. Türkiye'deki kulüplerin hemen hemen hepsinde Ereğlili kız futbolcu var. Benim görevde olmadığım 5 yılda Kadın Futbol Takımı çok örselenmiş, iteklenmiş, paraları verilmemiş, kötü durumda bırakmışlar. Dolayısıyla takım dağılmış. Şimdi eski prestijimizi tekrar kazanmaya çalışıyoruz.”

Başkan Posbıyık, Berna isimli futbolcunun kendisine ziyaretinde söylediklerini aktararak, “Başkanım ben 9 yaşında sizin yanınıza gelmeseydim şimdiye çoktan evlendirmişlerdi beni. Futbolda iyi bir yere geldim, öğretmen oldum” ifadelerini aktardı.

Açılıştan sonra Başkan Posbıyık'ın başlama vuruşunu yapmasıyla Şalvarspor ve Yazmalıspor kız futbol takımları gösteri maçı yaptı.