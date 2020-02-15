Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Çaycuma'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesini ziyaret etti.

Çaycuma ilçesini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilçede Atatürk Anıtı önünde karşılandı. Karşılama sonrası yaptığı esnaf ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılaşan Erbakan, esnafları tek tek ziyaret ederek girdiği iş yerlerinde kısa sohbetler ederek dua ve destek istedi. Merkez Mahallesi Camii'nde namaz kılan Erbakan, daha sonra Zonguldak'a doğru yola çıktı.

Yeniden Refah Partisi Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Uslu ziyaretlerinden ötürü Genel Başkan Erbakan'a teşekkür etti.